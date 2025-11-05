宮藤官九郎作・演出による劇団ウイスキーボンボン第7回公演『誰も知らない大物俳優』が、2026年1月28日〜2月1日、東京・下北沢のザ・スズナリにて上演されることが決まった。宮藤が完全オリジナル脚本を手掛ける2026年配信のNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』のドラマ内で使われる劇中公演となる。【写真】その詳細とは――？劇団ウイスキーボンボン第7回公演『誰も知らない大物俳優』チラシ裏主演は、まさに“