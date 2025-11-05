俳優の速水もこみち（４１）が５日、都内で行われた「チョコレートは飲み物です〜ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ；ｔｈｅＤＲＩＮＫ〜」イベントに出席した。スペシャルゲストとしてイベントに登場した速水は普段からチョコレートドリンクメーカーを使っているという。「ボタン１つで数分でできる。軽いので持ち運びやすい。（チョコレートを）湯せんする必要がないので、素晴らしいなと思います」とアピールした。バーテンダーやショ