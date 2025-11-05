4日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズが、11月22日（土）にIHIアリーナ呉にて行われる第5節GAME1東京グレートベアーズ戦に、B.LEAGUEの広島ドラゴンフライズに所属する寺嶋良選手が登場し、始球式を務めることをクラブ公式SNSで発表した。 寺嶋選手はプロバスケットボール選手で、広島THと同じ広島県に拠点を持つ広島ドラゴンフライズに所属しており、日本