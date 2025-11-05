新東名と小田厚の新“抜け道”隣の道路も開通神奈川県厚木市が整備を進めていた都市計画道路「本厚木下津古久線」（市道1-31号線）が、2025年11月24日に開通します。【渋滞回避できる!?】これが「新東名〜小田厚」の新ルートです（地図／写真）開通区間は新東名高速「厚木南IC」の北側に位置する区画整理地の外縁を南北につなぐ約580mです。この区画整理地内では7月に都市計画道路酒井長谷線（約550m）が開通しましたが、その