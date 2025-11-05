今夏に開催された「第１回東京国際フェンシング競技大会２０２５」でＵ−１０男子エペ３位入賞した墨田フェンシングクラブ所属の小学５年生、八馬璃空（りく）選手（１０）と湯浅晴一朗選手（１１）が５日までに墨田区・山本亨区長を表敬訪問し、入賞報告と日本代表入りしてのメダリストの目標を語った。この大会は今年が記念すべき第１回で、８月２５日〜２７日に調布市の京王アリーナＴＯＫＹＯ（武蔵野の森総合スポーツプラ