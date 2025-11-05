ブラックバーンMF森下龍矢がFW大橋祐紀の決勝ゴールをアシストイングランド2部ブラックバーンは11月4日、第14節でブリストル・シティとアウェーで対戦して1-0で勝利した。この試合ではブラックバーンの日本人コンビが活躍を見せ、MF森下龍矢のアシストからFW大橋祐紀が決勝ゴールを決めている。地元メディア「Lancashire Telegraph」は森下が「問題を引き起こした」と、3−4−1−2のトップ下で先発した28歳の日本人MFを評価して