ロックバンド・Rockon Social Clubが、9組の“SHOW MAN”とともに制作した初のコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を、きょう5日にリリースした。【写真】最年少でアルバム『THE SHOW MAN』に加する亀梨和也同作には、今年3月にミニアルバム『プンスカピン！』で共演した堺正章をはじめ、HOUND DOGの大友康平、俳優・段田安則、NOKKO、デーモン閣下、野村義男、氣志團、亀梨和也、MISIAという豪華アーティスト陣が参加。