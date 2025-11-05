櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」が、5日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、通算12作目となる1位を獲得した。【動画】櫻坂46「Unhappy birthday構文」ミュージックビデオ週間ポイントは55.6万PT（555,574PT）で自身通算5作目【※1】の週間50万ポイント超え。また今年度【※2】だけでも、「UDAGAWA GENERATION」（2025年3月3日付）、「Make or Break」（同年7月7日付）で週間50万PT超えを記録