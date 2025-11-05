資料 秋の中国高校軟式野球大会の決勝が11月4日、島根県で行われ、倉敷工業が2年ぶり2度目の優勝を飾りました。 決勝は、矢掛との岡山県勢対決になりました。倉敷工は4回に2点を先制し、3人の投手の継投で完封勝利を収めました。