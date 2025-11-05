4日夕方、掛川市の県道交差点で乗用車2台が衝突する事故があり、60代の夫婦2人が死亡しました。警察によりますと、事故があったのは掛川市南西郷の県道磐田掛川線で、4日午後5時半ごろ、信号機のある交差点内で乗用車2台が衝突しました。乗用車はガードレールに衝突するなど2台とも大破し、このうちの1台を運転していた掛川市在住の60代の夫婦2人が死亡しました。もう1台を運転していた38歳の男性にけがはありませんで