伊東市の田久保真紀前市長の失職に伴い行われる市長選挙の日程が、12月7日告示、14日投開票に決まりました。4日、伊東市選挙管理委員会が田久保前市長の失職に伴い行われる市長選を巡り、会議を開きました。この中で市選管は、市長選を12月7日に告示、14日に投開票を行う日程を決めました。市長選が一年の間に二度行われるのは、伊東市では初めてです。（伊東市選挙管理委員会菊間徹夫 委員長）「有権者の皆さんにも今回の状況を真