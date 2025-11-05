マンシーが大谷翔平への期待と信頼を口にした(C)Getty Imagesドジャースのマックス・マンシーがブルージェイズとの激闘のワールドシリーズを振り返った。第7戦で5番に座ったマンシーは、4−2で迎えた8回一死の場面で追撃のソロを放ち、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』の公式YouTubeの動画内でそのときの様子を振り返っている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る「僕としてはホ