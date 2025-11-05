PLAVEが、2ndシングルアルバム『PLBBUU』を12月10日に日本でリリース。また、本日11月5日11時より各種プラットフォームにて予約販売が開始となった。 （関連：バーチャルボーイグループの先駆者、PLAVEの圧倒的“リアル”な存在感単独コンサートアンコール公演を観て） 本作は、PLAVEが約9カ月ぶりに韓国でリリースするCD作品で、11月10日18時に各種音源サイトを通じて新