香港航空は、香港〜ハノイ線の運航を12月19日から再開する。1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス174席を配置したエアバスA320型機を使用する。所要時間は香港発が2時間10分、ハノイ発は2時間。同路線はこの他に、キャセイパシフィック航空と香港エクスプレス航空、ベトナム航空が運航している。■ダイヤHX528香港（17：40）〜ハノイ（18：50）HX529ハノイ（19：50）〜香港（22：50）