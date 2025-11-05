俳優の杉浦太陽が4日に自身のアメブロを更新。タレントのつるの剛士らとの釣り活動について報告した。この日、杉浦は「16年続いているTFC」と切り出し「釣りと環境保全との取り組みでもあります」と、16年間続く活動について説明。「つるの剛士先輩を筆頭に、釣り仲間みんなで！」と集合写真を公開した。続けて「今年もありがとうございました！」と感謝を述べ、自身もマダイを釣り上げたことを写真とともに報告。「僕もマダイが釣