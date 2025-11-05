ソフトバンクの「LINEMO」で実施されている他社からの乗り換えキャンペーンで、特典が増額されている。11月3日以降、進呈されるPayPayポイントが最大6000円相当に増額される。 「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」は、キャンペーンサイトを経由して、LINEMOの「LINEMOベストプランV」または「LINEMOベストプラン」を他社からの乗り換え（MNP転入）で契約すると、PayPayポイントが進呈される。