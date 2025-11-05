「ミュージックバンク(字幕付き) #1268」 2025年4月の仁川公演を皮切りに、自身初となるワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」で北米地域を含む計10以上の都市を巡り、グローバルな人気を見せつけているLE SSERAFIM(ルセラフィム)。11月18日(火)・19日(水)には、そのアンコール公演となる初の東京ドーム2Daysも控え、期待が集まっている。そんな多忙を極める中、9月に行われた北米ツアーで"電撃カムバッ