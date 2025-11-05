三重県熊野市で養殖アマゴの人工授精が行われています。 【写真を見る】養殖アマゴ 人工授精の作業ピーク 猛暑の影響などで卵の数は去年より1割減少 40日ほどで稚魚がふ化 三重・熊野市 熊野市育生町の「赤倉水産」では、40年ほど前からアマゴの完全養殖に取り組んでいます。 この時期、体長40センチほどに育ったメスから一粒約5ミリの黄金色の卵を採取し、人工授精させていきます。 授精作業を終えた卵からは、40日ほど