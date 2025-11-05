きのう午後、山形県米沢市の交差点で横断歩道を渡っていた小学生の集団に乗用車が衝突する事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で女子児童２人が顔などにけがをしましたが命に別状はないということです。 警察によりますときのう午後２時４５分ごろ、米沢市徳町の丁字路交差点で横断歩道を渡っていた小学生の集団に乗用車が衝突したということです。 横断歩道を渡っていたのは小学校低学年の女子児童４人で、このうち