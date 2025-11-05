株式会社アークミールが運営する「ステーキのどん」は、2025年11月14日（金）の「埼玉県民の日」を記念し、ドリンクバーを当日限定で無料にするキャンペーンを実施する。※埼玉県内29店舗限定、メインメニューのオーダー必須全店舗に設置しているドリンクバーには、炭酸飲料やコーヒーのほか、人気の「美酢（ミチョ）」など、30種類以上のソフトドリンクを用意。埼玉県外からの利用もOK。〈キャンペーン概要「埼玉県民の日 ドリン