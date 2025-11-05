バージニア州立大学のパレードに参加した州知事選の民主党候補アビゲイル・スパンバーガー氏＝10月25日/Win McNamee/Getty Images（CNN）CNNの予測によれば、米南部バージニア州の知事選で、民主党候補のアビゲイル・スパンバーガー氏（46）が当選する見通しとなった。スパンバーガー氏は同州初の女性知事となる。スパンバーガー氏は共和党候補のウィンサム・アールシアーズ副知事を破った。選挙戦では、生活費の高騰や、連邦政府