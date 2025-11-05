市長選の選挙活動中にニューヨークのブルックリン地区を訪れたマムダニ氏＝10月25日/Michael M. Santiago/Getty Images（CNN）CNNの予測によると、4日に投開票が行われた米ニューヨーク市の市長選は34歳の民主社会主義者、ゾーラン・マムダニ氏が勝利する見通しとなった。同氏は労働者階級の問題に焦点を当て、人柄の良さで多様なボランティアや支持者を集め、当初は劣勢だった選挙戦での巻き返しに成功した。マムダニ氏は6月の民