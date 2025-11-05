フィリピンに上陸した台風25号は各地で洪水などを引き起こしています。現地メディアは当局の話として、これまでに国内で少なくとも66人が死亡したほか、26人が行方不明だと報じました。また、フィリピン空軍によりますと、救助活動にあたっていたヘリコプター1機が墜落し、乗組員6人が死亡したということです。台風による犠牲者は、今後さらに増えるおそれがあります。