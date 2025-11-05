オリックスは5日、「オリックス・バファローズ2026年カレンダー」を発売すると発表した。壁掛カレンダー（1700円税込）と卓上カレンダー（450円税込）の2種類が販売される。発売場所は、Bs SHOP、B-WAVE、球団公式オンラインショップ。発売日は11月15日(土)11:00〜。※2025年シーズン終了時点での所属選手を掲載。※詳細は球団公式 HP にて。