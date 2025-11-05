きのう夕方、宮城県石巻市の交差点で、自転車に乗って道路を横断していた男子中学生が軽トラックにはねられ死亡しました。きのう午後5時10分頃、宮城県石巻市の県道交差点で、自転車に乗って道路を横断していた中学1年生の須田悠介さん（13）が軽トラックにはねられました。この事故で須田さんは頭を強く打ち、病院に運ばれましたが、間もなく死亡しました。警察は、軽トラックを運転していたトラック運転手・高橋公二容疑者（66）