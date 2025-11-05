富士通陸上競技部は5日、2026年4月1日付で新加入する4選手を発表した。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果新加入するのは9月に東京で行われた世界陸上の日本代表として出場した男子400mハードルの小川大輝（東洋大）と女子20km競歩の柳井綾音（立命館大）。さらに全日本大学駅伝の5区で区間新をマークし、逆転優勝に貢献した駒澤大の伊藤蒼唯や出雲駅伝でアンカーを任され國學院大を2連覇に導い