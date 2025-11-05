【M92 バーテック ヘヴィウェイト】 11月20日 再販予定 価格：30,800円 KSCは、ガスブローバックガン「M92 バーテック ヘヴィウェイト」を11月20日に再販する。価格は30,800円。 本商品は日本のSITチーム（特殊捜査班）にも採用されたモデルの「M92 バーテック」をガスブローバックガンで再現したもの。汎用型のアンダーレイルや角