ソフトバンクの城島健司CBOが現地時間4日、米スタンフォード大学を訪れ、2025年ドラフト会議で1位指名した佐々木麟太郎選手と対面を果たしました。ソフトバンクは10月23日のドラフト会議で佐々木選手を1位で指名。10月28日には城島CBOが花巻東高を訪問し、佐々木選手の父で同校の野球部監督でもある佐々木洋氏と面談を行っていました。佐々木選手は今後、来年5月まで行われるリーグ戦をスタンフォード大でプレー予定。ソフトバンク