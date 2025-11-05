10万人に1人の病気と言われる先天性疾患「脳動静脈奇形」を患い、“難病インフルエンサー”としても活動する俳優間瀬翔太（39）が5日までにインスタグラムを更新。「無料の仕事依頼」に対する思いをつづった。間瀬はストーリーズで「【無料の仕事依頼】をしてくる人に言いたいんだけど」と切り出し、「こっちがどんな曖昧な仕事しても文句言わないで下さい」と訴えるとともに、「報酬があるから裏切らない様にしっかり仕事をするし