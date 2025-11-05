ひとりでは決して成し得ないことも、みんなで共通の目標に向けて突き進むことで想像以上の力を発揮できることがある。それが“チームの力”の素晴らしさ。ただし時代の移り変わりとともに、理想のチーム像も大きく変わってきた。私たちが魅了される、今どきのチームとは？多様な視点が新しいアイデアを生み、チームはどんどん活性化していく仕事仲間、家族、同じ趣味や志を持った者同士が集まるコミュニティなど、私たちの周りには