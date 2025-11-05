両親が亡くなったあと、遺産として残された実家を相続放棄したにもかかわらず、思いがけず固定資産税の納税通知書や督促状が届いたら、戸惑う人もいるでしょう。 相続放棄をすれば被相続人の財産や借金など一切を引き継がないはずですが、税金の請求が届くのはなぜでしょうか。本記事では、法律と税金の両面からこの疑問を整理し、生活者の視点で対処のポイントを解説します。 原則として支払い義務はないが、「台帳