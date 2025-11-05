今日5日の夕方から夜の帰宅時間帯、近畿では京阪神などの市街地でもにわか雨の可能性があります。明日6日は次第に天気が持ち直す所が多く、7日(金)は晴れて行楽日和になるでしょう。近畿の紅葉の名所では、色づき始めや見頃の所が増えてきており、紅葉狩り日和になりそうです。次に広く雨が降るのは、9日(日)となる見通しです。今日5日帰宅時間帯は京阪神の市街地もにわか雨の可能性今日5日昼頃、近畿では、奈良県や和歌山県に弱