トヨタ“新”「C-HR」登場！トヨタの欧州法人は2025年10月9日、コンパクトSUV「C-HR」の2026年モデルを発表しました。斬新「赤いTOYOTAエンブレム」がイイ！C-HRは、全長4.3〜4.5ｍ程度のC-SUVセグメントの世界戦略車として2016年にデビュー。初代は日本でも販売されていましたが、2023年に登場した新型（2代目）は海外専売モデルとなっています。【画像】超カッコいい！ トヨタ“新”「C-HR」を画像で見る（77枚）欧州市場