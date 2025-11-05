１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の後藤威尊（たける）と佐野雄大が５日、大阪市中央区の南海電鉄難波駅で、シングル曲「ＴＨＥＷＩＮＴＥＲＭＡＧＩＣ」（１９日リリース）とコラボした特急ラピート「マジラピ号」の運行を記念し、一日駅長を務めた。制帽と制服に身を包んだ大阪出身の２人。自身の巨大な顔写真にサインを書き入れると、「マジラピ号」の運転席から関西空港方面を指さし、同駅から関西空港駅