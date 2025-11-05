１日、香山公園内の古建築と紅葉。（北京＝新華社配信／劉希玲）【新華社北京11月5日】北京市の西の郊外、西山山脈の東麓に位置する香山は、皇室庭園の美しさと山を染める紅葉の見事さで知られる。秋の深まりとともに、ハゼノキやカエデが黄色から赤へと移ろい、炎のように山を包み込むことから「香山の紅葉」として広く親しまれている。山腹には勤政殿や香山寺などの歴史的建造物が残り、清王朝の皇室の物語を今に伝えている