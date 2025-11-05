都内の住宅から現金およそ20万円を盗んだとして窃盗グループとみられるベトナム人の男4人が埼玉県警に逮捕されました。警察によりますと、いずれもベトナム国籍のチャン・フー・テー容疑者ら4人は今年9月、練馬区の住宅に侵入し現金およそ20万円を盗んだ疑いがもたれています。4人は都内の団地の一室を拠点にし同居している窃盗グループとみられ、拠点からは盗まれたものとみられる牛のツノや模造刀など40点ほどが見つかったという