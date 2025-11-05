26年前、名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、逮捕された女が「凶器を処分した」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。逮捕された名古屋市港区の安福久美子容疑者は1999年11月、西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32）の首を鋭利な刃物で刺すなどし殺害した疑いがもたれています。刃物は現場に持ち込まれたとみられていますがその後の捜査関係者への取材で、安福容疑者が「凶器を処分した」という