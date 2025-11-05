ソフトバンクは５日、中村晃外野手（３５）が同日、兵庫県尼崎市内の病院で右第３／４腰椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎間孔的全内視鏡下椎間板切除術（ＴＦ−ＦＥＤ法）を受け、無事に終了したと発表した。競技復帰まで２〜３カ月の見込みという。中村は日本ハムとのＣＳファイナルＳ第４戦で一ゴロを放った際に一塁塁審と衝突。その際に腰を強打し持病の腰痛を再発したとみられ、その後の試合出場を見送り、阪神との日本