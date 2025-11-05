【ワシントン共同】米南部バージニア、東部ニュージャージー両州の知事選が4日投開票され、米主要メディアによると、いずれも野党民主党の新人で穏健派の女性候補が勝利を確実にした。バージニアで当選確実となったのはアビゲイル・スパンバーガー前下院議員（46）で、知事職を共和党から奪還し、同州初の女性知事となる。ニュージャージーはマイキー・シェリル下院議員（53）で、民主党の知事の座を維持した。スパンバーガ