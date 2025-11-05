アメリカ・ニューヨークで市長選挙が行われ、家賃上昇の凍結などを訴える民主党候補で34歳のゾーラン・マムダニ氏が当選を確実にしたと複数の現地メディアが速報しました。初のイスラム教徒の市長となります。ニューヨークで行われた市長選挙で、先ほど、複数の主要メディアは民主党候補のマムダニ氏が当選を確実にしたと報じました。マムダニ氏は「民主社会主義者」との立場から富裕層や大企業への増税を行い、それを財源にバスや