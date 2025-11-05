紅茶ポリフェノールは、抗酸化･抗菌･腸活･美容など多方面での健康効果が注目されており、最新の研究では「腸内フローラの高機能化」や「ウイルス不活化」への可能性も示唆されています。2025年10月30日に東京･日本橋で開催された｢紅茶ポリフェノールラボ発足セミナー｣では、紅茶に含まれるポリフェノールの健康･美容への多様な効果が紹介されました。 紅茶の日に発足【紅茶ポリフェノールラ