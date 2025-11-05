お笑い芸人カンニング竹山（54）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる自身の発言について真意を説明した。10月31日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」では、現行法で外国の国旗を傷つけた場合の処罰規定はあるが、日の丸が対象外であることなどを紹介。また自民党と日本維新の会も連立合意文書で、同案の来年の通常国会での制定を目指していることも伝えたが、一方で表現の自由の侵害