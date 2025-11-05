演歌歌手の新浜レオン（29）の公式サイトが5日までに更新され、誹謗中傷や迷惑行為に対し法的措置を検討すると警告した。公式サイトでは「新浜レオンに対する根拠のない誹謗中傷・その他の第三者に対する敵対的な発言などの迷惑行為が確認されております」と報告。「そうした行為を確認した場合、大変残念ではありますが、当社として然るべき対応をとらせて頂くことがあり、発言内容が脅迫・名誉毀損などに該当する場合には、民事