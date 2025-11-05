みなさんは、自身が購入した車のディーラーでのアフターサービスに満足していますか。株式会社J.D. パワー ジャパン（東京都港区）が、このほど発表した「2025年日本自動車サービス顧客満足度（Customer Service Index、略称CSI）調査」によると、ラグジュアリーブランドは「レクサス」、マスマーケット国産ブランドでは「日産」がそれぞれ1位となりました。【ランキング】ラグジュアリーブランドの「アフターサービス満足度」を見