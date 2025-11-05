輸入車オーナーのみなさんは、どのくらいの頻度で洗車をしているのでしょうか。輸入車買取サービス『外車王』を運営するカレント自動車株式会社（神奈川県横浜市）が実施した「輸入車の洗車」に関する調査によると、8割強が「月に1回以上」洗車をしていることがわかりました。また、洗車時に最も気をつかうポイントでは、輸入車ならではの実態が浮き彫りになりました。【グラフ】輸入車の洗車時に「一番気をつかうポイント」を見る