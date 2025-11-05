みんな大好きなお寿司。寿司人気は世界でも共通認識されているようですが、海外の寿司は日本と少し事情が違うようです。おもちの日常漫画さんがX（旧Twitter）に投稿した作品『海外の自由すぎる寿司』では、日本とはまったく様子の異なる寿司を写真とともに紹介しています。【漫画】『海外の自由すぎる寿司』（全編を読む）作者のおもちの日常漫画さんはオーストラリアへの駐在帯同を経て、現在はアメリカに在住しています。現地で