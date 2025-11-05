私はキリカ。ミウが産まれて幸せを感じていたところに、義母から電話がきました。安否を気遣う言葉に安心したのも束の間、お宮参りの着物代や離乳食の食器代、さらには戌の日の手間賃まで請求されたのです。「孫のため」と話す義母の言葉と裏腹な金銭の要求に、私は呆れてすぐさま電話を切ってしまいました。帰宅したソウタにそのことを話すも、「お金を渡さないといけない気がする」と頼りになりません。義母の異様なお金の無心と