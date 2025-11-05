櫻坂46が、2026年4月11日、12日の2日間にわたって、東京・MUFGスタジアム（現国立競技場）でデビュー5周年記念ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。 （関連：【映像あり】櫻坂46「承認欲求」、東京ドームで堂々たるステージを披露） ■AKB48、ももクロ……2026年春、櫻坂46がその系譜に新たに名前を刻む 改名から5年で、この場所にたどり着いたという事実は、グループの歩みを象徴する