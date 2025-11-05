11月1日、株式会社ACNホールディングスは、男子プロゴルファーの片岡尚之（27）と所属契約を締結したことを発表した。今後は同社ロゴ入りのウェアやキャップを着用してツアーを戦う。【写真】優勝インタビューで涙を見せる片岡尚之同社は『ひたむきに努力と挑戦を続け、結果に変えてきた片岡選手の姿勢に共感した。さらなる成長をめざす当社グループの未来像とも重なり、今回の所属契約を決定した』と契約の経緯を明かした。片岡は