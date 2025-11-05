2026年カレンダーを2タイプ発売女優の永野芽郁が約3カ月ぶりに、インスタグラムを更新。2026年のカレンダーを発売することを告知し、話題となっている。カレンダーはポスタータイプと卓上タイプの2種類があり「メイトの皆さんと2026年も過ごせますように･･･!」とストーリーズにつづり、浴衣や透け感のあるドレスに身を包んだ永野の撮影ショットをアップしている。SNS上では「カレンダー嬉しい」「大好き」「応援しているよ」